На гарячу лінію проєкту телефонують росіяни, яких майже без будь-якої підготовки одразу кинули на фронт під кулі ЗСУ. Так вони мають можливість здатися в полон Силам оборони та залишитися живими.

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Зателефонував ще з Росії

Як повідомили у Координаційному штабі, цією можливістю скористався й 26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська. Його відправили на фронт в Україну всього через п'ять днів після отримання повістки.

Тому чоловік, ще перебуваючи у Росії, зателефонував на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жити" та отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися в полон українцям.

Сподіваємося, що його приклад наслідують тисячі російських окупантів, які не хочуть вмирати на війні проти України!

– підкреслили у Координаційному штабі.

Зверніть увагу! Державний проєкт "Хочу жити" створений для російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон. Їм пропонують зберегти своє життя, зателефонувавши представникам українського командування. Варто зазначити, що за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту надійшло понад 2 000 звернень.

Мобілізований росіянин здався в полон Силам оборони: відео

Російські військові здаються у полон: останні новини

Перший мобілізований з Росії здався у полон на 6-й день після оголошення часткової мобілізації. Ним виявився житель Ростовської області, який пробув на службі всього 5 днів. Росіянин дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися до Росії, але заблукав.

29 вересня стало відомо, що бійці Нацгвардії взяли в полон 24 російських військовослужбовців. Крім того, в той день захисники знищили вертоліт та багато ворожої техніки.

17 вересня представник координаційного штабу щодо військовополонених Андрій Юсов розповів про випадок, коли російський танкіст разом із танком приїхав до українських позицій, щоб здатися. Як розповів окупант, такі плани були у нього давно.

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