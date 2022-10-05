На гарячу лінію проєкту телефонують росіяни, яких майже без будь-якої підготовки одразу кинули на фронт під кулі ЗСУ. Так вони мають можливість здатися в полон Силам оборони та залишитися живими.
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Зателефонував ще з Росії
Як повідомили у Координаційному штабі, цією можливістю скористався й 26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська. Його відправили на фронт в Україну всього через п'ять днів після отримання повістки.
Тому чоловік, ще перебуваючи у Росії, зателефонував на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жити" та отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися в полон українцям.
Сподіваємося, що його приклад наслідують тисячі російських окупантів, які не хочуть вмирати на війні проти України!
– підкреслили у Координаційному штабі.
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Російські військові здаються у полон: останні новини
- Перший мобілізований з Росії здався у полон на 6-й день після оголошення часткової мобілізації. Ним виявився житель Ростовської області, який пробув на службі всього 5 днів. Росіянин дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися до Росії, але заблукав.
- 29 вересня стало відомо, що бійці Нацгвардії взяли в полон 24 російських військовослужбовців. Крім того, в той день захисники знищили вертоліт та багато ворожої техніки.
- 17 вересня представник координаційного штабу щодо військовополонених Андрій Юсов розповів про випадок, коли російський танкіст разом із танком приїхав до українських позицій, щоб здатися. Як розповів окупант, такі плани були у нього давно.
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