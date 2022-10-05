На горячую линию проекта звонят россияне, которых почти без всякой подготовки сразу бросили на фронт под пули ВСУ. Так они могут сдаться в плен Силам обороны и остаться в живых.

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Позвонил еще из России

Как сообщили в Координационном штабе, этой возможностью воспользовался и 26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска. Его отправили на фронт в Украину спустя всего пять дней после получения повестки.

Поэтому мужчина, еще находясь в России, позвонил по телефону на "горячую линию" проекта "Хочу жить" и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.

Надеемся, что его примеру последуют тысячи российских оккупантов, которые не хотят умирать на войне против Украины!

– подчеркнули в Координационном штабе.

Обратите внимание! Государственный проект "Хочу жить" создан для российских военнослужащих, желающих сдаться в плен. Им предлагают сохранить свою жизнь, позвонив по телефону представителям украинского командования. Следует отметить, что за последние несколько недель на "горячие линии" проекту поступило более 2000 обращений.

Мобилизированный россиянин сдался в плен Силам обороны: видео

Российские военные сдаются в плен: последние новости

Первый мобилизованный из России сдался в плен на 6-й день после объявления частичной мобилизации. Им оказался житель Ростовской области, пробывший на службе всего 5 дней. Россиянин дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться в Россию, но заблудился.

29 сентября стало известно, что бойцы Нацгвардии взяли в плен 24 российских военнослужащих. Кроме того, в тот день защитники уничтожили вертолет и много вражеской техники.

17 сентября представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов рассказал о случае, когда российский танкист вместе с танком приехал к украинским позициям, чтобы сдаться. Как рассказал оккупант, такие планы были у него давно.

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