Так, ураження нанесли живій силі та техніці окупантів. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович.

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Яку техніку знищили нацгвардійці

Бронетранспортер та вертоліт Мі-8,

захопили танк Т-72,

дві одиниці БМП-2,

протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра",

БаЛА типу "Картограф",

тягач МТ-ЛБ,

протитанковий ракетний комплекс та шляхопрокладач

Крім цього, Уршалович зазначив, що підрозділи розвідки Нацгвардії за тиждень виявили 261 ціль ворога. Знешкодили 1709 вибухонебезпечних предметів, перевірили майже 10 кілометрів шляхів.

Навчання захисників

Уршалович також прокоментував можливі загрози на кордоні з білоруссю. Тому нацгвардійці беруть участь у навчаннях з підрозділами ЗСУ та ДПСУ.

Захисники відпрацьовують способи протидії можливим сценаріям. Зокрема, працюють щодо питань координації, управління та взаємодії під час спільних завдань.

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