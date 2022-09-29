Так, поражения нанесли живой силе и технике оккупантов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович.

К теме Забрали на войну 5 дней назад: первый российский "мобик" сдался в плен бойцам ВСУ

Какую технику уничтожили нацгвардейцы

Бронетранспортер и вертолет Ми-8,

захватили танк Т-72,

две единицы БМП-2,

противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",

БпЛа типа "Картограф",

тягач МТ-ЛБ,

противотанковый ракетный комплекс и путепрокладчик

Кроме того, Уршалович отметил, что подразделения разведки Нацгвардии за неделю обнаружили 261 цель врага. Обезвредили 1709 взрывоопасных предметов, проверили около 10 километров путей.

Обучение защитников

Уршалович также прокомментировал возможные угрозы на границе с Беларусией. Поэтому нацгвардейцы принимают участие в учениях с подразделениями ВСУ и ГПСУ.

Защитники отрабатывают способы противодействия возможным сценариям. В частности, работают по вопросам координации, управления и взаимодействия во время совместных задач.

Смотрите также – российский танкист вместе с танком сдался в плен: видео