Российские командиры рассказывают подчиненным абсурдные выдумки об украинцах. Советуют не сдаваться, а лучше взрывать себя. Об этом сообщили сами военнопленные оккупанты.

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Говорят носить гранату на груди

Захватчик из Башкирии рассказал, что командиры уже традиционно пугают военных "нацистами" в Украине. Оккупантов убеждают, что ни в коем случае сдаваться в плен нельзя, потому что якобы обязательно убьют.

В плен не сдавайтесь! Всегда носите вот здесь, на груди, гранату. И если что-то, сразу подрывайте себя. Мы носили, но я не хотел умирать. Поэтому не дергал за кольцо,

– отметил военнопленный.

Интересно, что пленный оккупант рассказывает это все, сидя за столом со своим коллегой. Захватчики едят большие порции борща и хлеб. Наши защитники убеждают, что оккупанты тонут во лжи командиров, правительства и своего президента.

Их пугали вымышленным пропагандистами Кремля нашим людоедством, а они в плену неожиданно для себя узнали вкус настоящей человечности, вместе со вкусом настоящего украинского борща.

– подчеркнули в ОК "Юг".

Подробности об установках российских командиров: смотрите видео

Важно! Украина придерживается Женевских конвенций. Пленных кормят, держат в соответствующих условиях и позволяют позвонить по телефону родным.

Российские военные могут сдаться в плен, чтобы спастись от гибели

В Украине работает проект "Хочу жить". Новомобилизованные захватчики могут сдаться в плен, даже позвонив из России. Недавно это сделал житель Орска Михаил Куликов. Мужчину отправили на войну против Украины уже через пять дней после вручения повестки.

Только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта поступило более 2500 обращений. Звонят как мобилизованные россияне, так и их родные.

Обратите внимание! Для получения информации, как сдаться в плен, можно круглосуточно звонить по телефону: +38 066 580 34 98 или +38 093 119 29 84.

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