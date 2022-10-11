Западная пресса негативно отреагировала на агрессию российских оккупантов в Украине. Об этом информирует 24 канал.

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Реакция западных СМИ на обстрел Украины

Британская газета The Guardian назвала обстрел Украины "отчаянным ответом критикам Путина в России на проигрыш в войне, а также ответом на раненую собственную гордость после взрыва на Крымском мосту".

Месяцами российские военные эксперты, военные блогеры и пропагандисты требовали открытой войны против Украины. И когда из украинских городов начали появляться ужасные изображения тел на улицах и клубов дыма, поднимающихся из центров городов, они на мгновение удовлетворились,

– отметили в газете.

Американская газета The New York Times написала, что россияне думают, что обстрел Украины – это месть за частично разрушенный Крымский мост.

"На Путина оказывается давление, чтобы поднять ставки в том, что Кремль называет своей "спецоперацией" в Украине, после ряда недавних неудач на поле боя. Ведь за последние шесть недель Украина выбила российские войска из северо-восточной части Харьковской области и оттеснила их частично на Донбассе и в Херсонской области", – пишет СМИ.

Издание The Washington Post отметило, что авиаудары по Киеву 10 октября разрушили "многомесячное спокойствие, вернув столицу вновь в центр войны, которая длится почти восемь месяцев".

Атака, кажется, пересекла предыдущие границы, установленные Россией, поскольку ракетный удар впервые попал в самое сердце Киева, вблизи правительственных министерств, пешеходных улиц и торговых зон,

– пишут в издании.

Издание Yonhap назвало массированный обстрел Украины "кровавой местью Путина". Журналисты вспомнили, что сразу после взрыва на Крымском мосту в России призвали отомстить Украине.

Также СМИ отметили, что по Киеву впервые за 70 дней снова ударили ракетами.

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