Западная пресса негативно отреагировала на агрессию российских оккупантов в Украине. Об этом информирует 24 канал.
Важно Массированная ракетная атака Украины: что известно
Реакция западных СМИ на обстрел Украины
Британская газета The Guardian назвала обстрел Украины "отчаянным ответом критикам Путина в России на проигрыш в войне, а также ответом на раненую собственную гордость после взрыва на Крымском мосту".
Месяцами российские военные эксперты, военные блогеры и пропагандисты требовали открытой войны против Украины. И когда из украинских городов начали появляться ужасные изображения тел на улицах и клубов дыма, поднимающихся из центров городов, они на мгновение удовлетворились,
– отметили в газете.
Американская газета The New York Times написала, что россияне думают, что обстрел Украины – это месть за частично разрушенный Крымский мост.
"На Путина оказывается давление, чтобы поднять ставки в том, что Кремль называет своей "спецоперацией" в Украине, после ряда недавних неудач на поле боя. Ведь за последние шесть недель Украина выбила российские войска из северо-восточной части Харьковской области и оттеснила их частично на Донбассе и в Херсонской области", – пишет СМИ.
Издание The Washington Post отметило, что авиаудары по Киеву 10 октября разрушили "многомесячное спокойствие, вернув столицу вновь в центр войны, которая длится почти восемь месяцев".
Атака, кажется, пересекла предыдущие границы, установленные Россией, поскольку ракетный удар впервые попал в самое сердце Киева, вблизи правительственных министерств, пешеходных улиц и торговых зон,
– пишут в издании.
Издание Yonhap назвало массированный обстрел Украины "кровавой местью Путина". Журналисты вспомнили, что сразу после взрыва на Крымском мосту в России призвали отомстить Украине.
Также СМИ отметили, что по Киеву впервые за 70 дней снова ударили ракетами.
Новые атаки россиян в Украине
- В Винницкой области утром 11 октября враг нанес удар по Ладыжинской ТЭС. Для этого он использовал два дрона-камикадзе.
- Также 11 октября российские захватчики снова обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.
- По состоянию на 11:00 в Запорожье второй раз за день прогремели взрывы. Их услышали местные во время воздушной тревоги, которая продолжается с самого утра.
- Кстати, с самого утра 11 октября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.
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