Информация о взрывах в Запорожье поступила в 10:56. Воздушная тревога в области раздалась в 07:41. Призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.
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По состоянию на 11:00 никакой информации о возможных обстрелах местные власти не предоставили. Известно лишь то, что враг выпустил множество ракет из Каспийского моря. И в данный момент риск атаки сохраняется.