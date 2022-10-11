Информация о взрывах в Запорожье поступила в 10:56. Воздушная тревога в области раздалась в 07:41. Призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

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