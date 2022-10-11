Інформація про вибухи у Запоріжжі надійшла об 10:56. Повітряна тривога в області пролунала об 07:41. Закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.
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Станом на 11:00 жодної інформації щодо можливих обстрілів місцева влада не надала. Наразі відомо лише те, що ворог випустив безліч ракет з Каспійського моря. І на цей момент ризик атаки зберігається.
Зауважимо, що близько 06:00 росіяни вже атакували Запоріжжя. Спочатку у місті пролунали вибухи, а потім – повітряна тривога. Невдовзі ракетний удар підтвердив глава ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що ворог атакував об'єкти інфраструктури. Тоді ж він зазначив, що інформація щодо постраждалих і руйнувань з'ясовується.
У місцевих телеграм-каналах повідомили про щонайменше 15 потужних вибухів. Зауважимо, що вже об 06:34 в області був відбій повітряної тривоги. Невдовзі також надійшла інформація про те, що спалахнула сильна пожежа на одному з місць влучання. Туди для приборкання вогню прибули рятувальники.
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