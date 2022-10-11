Західна преса негативно відреагувала на агресію російських окупантів в Україні. Про це інформує 24 канал.
Важливо Масована ракетна атака України: що відомо
Реакція західних ЗМІ на обстріл України
Британська газета The Guardian назвала обстріл України "відчайдушною відповіддю критикам Путіна у Росії на програш у війні, а також відповіддю на поранену власну гордість після вибуху на Кримському мосту".
Місяцями російські військові експерти, військові блогери та пропагандисти вимагали відкритої війни проти України. І коли з українських міст почали з’являтися жахливі зображення тіл на вулицях і клубів диму, що піднімаються з центрів міст, вони на мить задовольнилися,
– зазначили у газеті.
Американська газета The New York Times написала, що росіяни думають, що обстріл України – це помста за частково зруйнований Кримський міст.
"На Путіна чиниться тиск, щоб підняти ставки в тому, що Кремль називає своєю "спецоперацією" в Україні, після низки недавніх невдач на полі бою. Адже за останні шість тижнів Україна вибила російські війська з північно-східної частини Харківської області та відтіснила їх частково на Донбасі та у Херсонській області", – пише ЗМІ.
Видання The Washington Post зазначило, що авіаудари по Києву 10 жовтня зруйнували "багатомісячний спокій, повернувши столицю знову в центр війни, яка триває майже вісім місяців".
Атака, здається, перетнула попередні кордони, встановлені Росією, оскільки ракетний удар вперше влучив у саме серце Києва, поблизу урядових міністерств, пішохідних вулиць і торгових зон,
– пишуть у виданні.
Видання Yonhap назвало масований обстріл України "кривавою помстою Путіна". Журналісти згадали, що відразу після вибуху на Кримському мосту у Росії закликали помститися Україні.
Також ЗМІ зазначили, що по Києву вперше за 70 днів знову вдарили ракетами.
Нові атаки росіян в Україні
- На Вінничині зранку 11 жовтня ворог завдав удару по Ладижинській ТЕС. Для цього він використав два дрони-камікадзе.
- Також 11 жовтня російські загарбники знову обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та постраждалі.
- Станом на 11:00 у Запоріжжі вдруге за день пролунали вибухи. Їх почули місцеві під час повітряної тривоги, яка триває з самого ранку.
- До речі, із самого ранку 11 жовтня у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
Варте уваги – Окупанти атакували Дніпропетровщину: дивіться відео