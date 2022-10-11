Західна преса негативно відреагувала на агресію російських окупантів в Україні. Про це інформує 24 канал.

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Реакція західних ЗМІ на обстріл України

Британська газета The Guardian назвала обстріл України "відчайдушною відповіддю критикам Путіна у Росії на програш у війні, а також відповіддю на поранену власну гордість після вибуху на Кримському мосту".

Місяцями російські військові експерти, військові блогери та пропагандисти вимагали відкритої війни проти України. І коли з українських міст почали з’являтися жахливі зображення тіл на вулицях і клубів диму, що піднімаються з центрів міст, вони на мить задовольнилися,

– зазначили у газеті.

Американська газета The New York Times написала, що росіяни думають, що обстріл України – це помста за частково зруйнований Кримський міст.

"На Путіна чиниться тиск, щоб підняти ставки в тому, що Кремль називає своєю "спецоперацією" в Україні, після низки недавніх невдач на полі бою. Адже за останні шість тижнів Україна вибила російські війська з північно-східної частини Харківської області та відтіснила їх частково на Донбасі та у Херсонській області", – пише ЗМІ.

Видання The Washington Post зазначило, що авіаудари по Києву 10 жовтня зруйнували "багатомісячний спокій, повернувши столицю знову в центр війни, яка триває майже вісім місяців".

Атака, здається, перетнула попередні кордони, встановлені Росією, оскільки ракетний удар вперше влучив у саме серце Києва, поблизу урядових міністерств, пішохідних вулиць і торгових зон,

– пишуть у виданні.

Видання Yonhap назвало масований обстріл України "кривавою помстою Путіна". Журналісти згадали, що відразу після вибуху на Кримському мосту у Росії закликали помститися Україні.

Також ЗМІ зазначили, що по Києву вперше за 70 днів знову вдарили ракетами.

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