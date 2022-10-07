У зверненні Резніков сказав, що російське керівництво обмануло та зрадило, відправляючи на смерть за ілюзорні цілі Владіміра Путіна. Міністр наголосив, що в першу чергу його слова адресовані офіцерам і командуванню, "тому що вам приймати рішення".

До речі Весь ядерний потенціал Росії закінчився у 1997 році, – Резніков оцінив ризики

Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі, – Резніков

Резніков вирішив не говорити про ситуацію на фронті, а розповісти, що буде далі – про майбутнє Росії. Він наголосив, що російські десантники гинуть на правому берез Дніпра.

Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть,

– сказав міністр.

Резніков звернувся до російських офіцерів: відео



Резніков наголосив, що російських військових "обманули й зрадили". За словами глави Міноборони, російським військовим обіцяли "легку прогулянку, а відправили у пастку".

Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО,

– сказав він.

Міністр підкреслив, що російські військові нікого не звільняють в Україні, а знищують цілі міста, зокрема й російськомовні. При цьому Резніков зазначив, що президент Володимир Зеленський не ховається та відвідує передову. Натомість лідер Кремля Владімір Путін ховається у бункері.

До слова У Міноборони спрогнозували, скільки мобілізованих росіян невдовзі прибудуть на фронт

"Багато хто з вас уже зрозумів – вас відправили помирати не за праву справу. Може, тому ваш (президент – 24 канал) ховається в бункері, а не тримає удар поруч із вами? Він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву", – заявив глава Міноборони.

Керівництво Росії розуміє, що потрапило "в пастку з війною", – Резніков

Резніков поставив риторичне запитання, ким увійдуть в історію ті, хто прийшов воювати в Україну.

Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви й залишитеся в пам'яті як злодії, ґвалтівники та вбивці,

– зазначив він.

Резніков розповів, що буде далі. За його словами, тисячі російських хлопців загинуть та ще більше залишиться без рук і без ніг. Він наголосив, що російських військових зганьблять, а командирів та офіцерів зроблять винними та знову зрадять. У цьому контексті Резніков нагадав війни в Чечні.

Міністр попередив, що з Владіміром Путіним, який "поки очолює Росію", ніхто вже не буде говорити.

Варте уваги Резніков показав карту досягнень ЗСУ під час осіннього наступу: результати вражають

Також він зазначив, що російське керівництво вже розуміє, що потрапило "в пастку з війною" – і зробить усе, щоб списати "свої прорахунки, свої крадіжки".

Після війни саме ви будете дивитися в очі калікам, вдовам та сиротам ваших солдатів. Бо ніхто з Кремля до них не вийде,

– додав глава Міноборони.

Резніков наголосив, що Україна гарантує "життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно". Щодо воєнних злочинців, як сказав міністр, Україна доб'ється для них трибуналу.

"Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його", – резюмував він.

Раніше – ЗСУ просунулись на Півдні ще на 20 кілометрів: дивіться відео