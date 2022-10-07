Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, не можна сказати, що такого ризику немає, "але він є значно меншим ніж будь-що". Про це також говорять й партнери України, зокрема США та Велика Британія.

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Резніков оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї

Міністр оборони розповів, що Україна отримала чіткі сигнали від партнерів із Білого дому – вони досить жорстко попередили Кремль про те, що застосування ядерної зброї призведе до останнього руйнівного наслідку для Росії.

Також Резніков зауважив, що весь ядерний потенціал країни-терористки завершився у 1997 році.

А коли вони останній раз проводили випробовування ядерної зброї? У кінці 1990-х років у Казахстані на відповідному полігоні. Де вони будуть її застосовувати? На лінії фронту, щоб знищити не тільки українські, але й свої підрозділи? Чорне море? Там три натівські країни,

– наголосив міністр.

Він додав, що після Маріуполя, Бучі та ракетних обстрілів українців уже не залякати ядерною зброєю.

"Ми кажемо всім партнерам: перестаньте боятися Росії. Це не друга армія світу, це жебраки, мародери та гвалтівники. Це тюрма, яка напала на Україну", – підсумував міністр.

Російський ядерний шантаж: коротко

Кремлівський диктатор Владімір Путін пригрозив світу ядерною зброєю під час свого звернення 21 вересня, коли оголосив про часткову мобілізацію. Він зазначив, що Росія використає усі можливі способи для "свого захисту".

Як розповів військовий інструктор Андрій Мочурад, якщо Кремль натисне на "червону кнопку", то отримає у відповідь багато точкових ударів, які спричинять крах Росії.

Своєю чергою, російський опозиціонер Ігор Яковенко припустив, що країна-агресорка може провести ядерні випробування, але лише у своїх віддалених районах.

США дадуть потужну відповідь, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю проти України. Колишній директор ЦРУ заявив, що Вашингтон знищить Чорноморський флот.

Окрім того, американський сенатор Ліндсі Грем наголосив, що використання ядерної зброї в Україні буде розцінюватися Сполученими Штатами як атака на НАТО.

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