Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, не можна сказати, що такого ризику немає, "але він є значно меншим ніж будь-що". Про це також говорять й партнери України, зокрема США та Велика Британія.
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Резніков оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї
Міністр оборони розповів, що Україна отримала чіткі сигнали від партнерів із Білого дому – вони досить жорстко попередили Кремль про те, що застосування ядерної зброї призведе до останнього руйнівного наслідку для Росії.
Також Резніков зауважив, що весь ядерний потенціал країни-терористки завершився у 1997 році.
А коли вони останній раз проводили випробовування ядерної зброї? У кінці 1990-х років у Казахстані на відповідному полігоні. Де вони будуть її застосовувати? На лінії фронту, щоб знищити не тільки українські, але й свої підрозділи? Чорне море? Там три натівські країни,
– наголосив міністр.
Він додав, що після Маріуполя, Бучі та ракетних обстрілів українців уже не залякати ядерною зброєю.
"Ми кажемо всім партнерам: перестаньте боятися Росії. Це не друга армія світу, це жебраки, мародери та гвалтівники. Це тюрма, яка напала на Україну", – підсумував міністр.
Російський ядерний шантаж: коротко
- Кремлівський диктатор Владімір Путін пригрозив світу ядерною зброєю під час свого звернення 21 вересня, коли оголосив про часткову мобілізацію. Він зазначив, що Росія використає усі можливі способи для "свого захисту".
- Як розповів військовий інструктор Андрій Мочурад, якщо Кремль натисне на "червону кнопку", то отримає у відповідь багато точкових ударів, які спричинять крах Росії.
- Своєю чергою, російський опозиціонер Ігор Яковенко припустив, що країна-агресорка може провести ядерні випробування, але лише у своїх віддалених районах.
- США дадуть потужну відповідь, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю проти України. Колишній директор ЦРУ заявив, що Вашингтон знищить Чорноморський флот.
- Окрім того, американський сенатор Ліндсі Грем наголосив, що використання ядерної зброї в Україні буде розцінюватися Сполученими Штатами як атака на НАТО.
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