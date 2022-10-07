Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, нельзя сказать, что такого риска нет, "но он значительно меньше чем что-либо". Об этом также говорят и партнеры Украины, в том числе США и Великобритания.

По теме Как повлиять на Путина, чтобы он не нанес ядерный удар: ответ российского оппозиционера

Резников оценил возможность применения Россией ядерного оружия

Министр обороны рассказал, что Украина получила четкие сигналы от партнеров из Белого дома – они достаточно жестко предупредили Кремль о том, что применение ядерного оружия приведет к последним разрушительным последствиям для России.

Также Резников отметил, что весь ядерный потенциал страны-террористки закончился в 1997 году.

А когда они в последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 90-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его использовать? На линии фронта чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения? Черное море? Там три натовских страны,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что после Мариуполя, Бучи и ракетных обстрелов украинцев уже не запугать ядерным оружием.

"Мы говорим всем партнерам: перестаньте бояться России. Это не вторая армия мира, это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", – подытожил министр.

Российский ядерный шантаж: кратко

Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил миру ядерным оружием во время своего обращения 21 сентября, когда объявил о частичной мобилизации. Он отметил, что Россия использует все возможные способы "своей защиты".

Как рассказал военный инструктор Андрей Мочурад, если Кремль нажмет на "красную кнопку", то получит в ответ много точечных ударов, которые повлекут за собой крах России.

В свою очередь российский оппозиционер Игорь Яковенко предположил, что страна-агрессор может провести ядерные испытания, но только в своих отдаленных районах.

США ответят, если Россия решит применить ядерное оружие против Украины. Бывший директор ЦРУ заявил, что Вашингтон уничтожит Черноморский флот.

Кроме того, американский сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что использование ядерного оружия в Украине будет расцениваться Соединенными Штатами как атака на НАТО.

Будет интересно – что произойдет, если Путин применит ядерное оружие: смотрите видео