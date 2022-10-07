Окупанти зовсім не мають мотивації

Вони все частіше здаються в полон та навіть приганяють російську техніку, і роблять це недаремно. Лише це може врятувати частину окупантів від ганьби. Про це 24 каналу розказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Моральний злам є. Я розумію, що, можливо, є використання інформаційно-психологічних спецоперацій Кремля, вони показують нам дуже багато іржавої зброї, показують цих "чмобіків". Але з іншого боку, знаючи росіян, ми розуміємо, що насправді воно так і є,

– зауважив він.

Братчук розповів, що до початку повномасштабної війни не розумів, наскільки далеко українці відірвалися від росіян у поняттях честі та психології. Наша найголовніша зброя – це мотивація, і навіть у перші дні після 24 лютого, коли зброї не вистачало, українці були готові йти на ворога з голими руками. Про росіян такого сказати, звісно, не можна, адже вони воюють не на своїй землі і не за свою свободу.

"Звичайно, нам, мабуть, не варто зараз думати про те, що вони розвернуться і підуть на Кремль. Вони мають здаватися в полон, і нехай здаються, але не сподіваються на те, що ми будемо їх тримати в Україні і після перемоги. Далі на Урал, і хай там розбираються на своїх болотах", – висловився речник ОВА.

Він згадав видатного українського тренера Валерій Лобановського, який говорив, що гра забувається, а результат залишається. Тож Братчук наголосив, що зараз для України головне – саме результат.

Сергій Братчук про моральний злам росіян: дивіться відео

Міністр оборони України звернувся до російських військових

Очільник Міноборони України Олексій Резніков звернувся до російських офіцерів. Він закликав їх врятувати Росію від трагедії, а їхню армію – від приниження. Міністр наголосив – російські військові платять кров'ю за чужі фантазії та хибні цілі, а Україна готова гарантувати життя, безпеку і справедливість тим, хто відмовиться воювати негайно. Утім, для воєнних злочинців Україна доб'ється трибуналу.

Тим часом свіжонабрані "чмобіки", схоже, розуміють, яке майбутнє чекає на них, якщо вони будуть воювати в Україні. Саме тому вони масово дзвонять на українську гарячу лінію "Хочу жити", аби дізнатися, як здатися в полон. Україна прийняла вже понад 2 тисячі таких дзвінків.