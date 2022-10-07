Наразі передача російськими військовими озброєння за гроші ще не набула масового характеру, але в майбутньому набиратиме обертів. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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"Можливість почати життя з початку"
Так, з кожним звільненим ЗСУ населеним пунктом мотивація окупантів буде падати ще нижче. Ба більше, це гарна нагода "почати життя спочатку", оскільки, якщо вони будуть продовжувати воювати – вірогідність зберегти своє життя буде надзвичайно малою.
Тут є можливість зберегти життя та отримати кошти для "старту",
– зауважив радник голови МВС.
За його словами, подібні епізоди передачі озброєння не є поодинокими випадками. До того ж це забезпечує Збройним Силам можливість поповнення військової техніки з боку загарбників.
"Їм обіцяють зробити умовно новий паспорт, нові дані тощо. Як я і сказав, вони можуть почати життя з початку", – відзначив Смірнов.
Він зазначив, що для України в цьому також є свої переваги, зокрема:
- деморалізація російських військових;
- здача окупантів в полон;
- здача російської військової техніки.
Смірнов розповів, як окупанти передають свою техніку ЗСУ: дивіться відео
Росіяни масово здаються в полон: останні новини
- Українські військовослужбовці продовжують ефективно знищувати російських окупантів. Росіяни нажахані їхніми успіхами, особливо щойно мобілізовані, тому масово здаються у полон.
- Крім того, в Україні зафіксували першого російського військового, якого Росія мобілізувала на фронт з 21 вересня. Окупант здався у полон українським захисникам. Відомо, що він "прослужив" у лавах російської армії всього 5 днів.
- В Україні запустили державний проєкт "Хочу жити". Це гаряча лінія, на яку можуть подзвонити російські мобілізовані, щоб здатися. За перші тижні роботи надійшло вже понад 2 тисячі дзвінків від окупантів щодо того, як здатися в полон.
- Російському президенту Владіміру Путіну не дуже подобається, що його військові, щоб врятувати життя здаються в полон ЗСУ. Тож він вирішив карати їх за "добровільну здачу в полон". За порушення росіянам загрожує від 3 до 10 років тюремного ув'язнення.