Наразі передача російськими військовими озброєння за гроші ще не набула масового характеру, але в майбутньому набиратиме обертів. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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"Можливість почати життя з початку"

Так, з кожним звільненим ЗСУ населеним пунктом мотивація окупантів буде падати ще нижче. Ба більше, це гарна нагода "почати життя спочатку", оскільки, якщо вони будуть продовжувати воювати – вірогідність зберегти своє життя буде надзвичайно малою.

Тут є можливість зберегти життя та отримати кошти для "старту",

– зауважив радник голови МВС.

За його словами, подібні епізоди передачі озброєння не є поодинокими випадками. До того ж це забезпечує Збройним Силам можливість поповнення військової техніки з боку загарбників.

"Їм обіцяють зробити умовно новий паспорт, нові дані тощо. Як я і сказав, вони можуть почати життя з початку", – відзначив Смірнов.

Він зазначив, що для України в цьому також є свої переваги, зокрема:

деморалізація російських військових;

здача окупантів в полон;

здача російської військової техніки.

Смірнов розповів, як окупанти передають свою техніку ЗСУ: дивіться відео

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