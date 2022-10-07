В настоящее время передача российскими военными вооружения за деньги еще не приобрела массовый характер, но в будущем будет набирать обороты. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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"Возможность начать жизнь с начала"
Так, с каждым освобожденным ВСУ населенным пунктом мотивация оккупантов будет падать еще ниже. Более того, это хорошая возможность "начать жизнь сначала", поскольку, если они будут продолжать воевать – вероятность сохранить свою жизнь будет чрезвычайно малой.
Здесь есть возможность сохранить жизнь и получить средства для "старта",
– заметил советник главы МВД.
По его словам, подобные эпизоды передачи вооружения не являются единичными случаями. К тому же, это обеспечивает Вооруженным Силам возможность пополнения военной техники со стороны захватчиков.
"Им обещают сделать условно новый паспорт, новые данные и т.д. Как я и сказал, они могут начать жизнь сначала", – отметил Смирнов.
Он отметил, что для Украины в этом также есть свои преимущества, в частности:
- деморализация русских военных;
- сдача оккупантов в плен;
- сдача русской военной техники.
Смирнов рассказал, как оккупанты передают свою технику ВСУ: смотрите видео
Россияне массово сдаются в плен: последние новости
- Украинские военнослужащие продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. Россияне напуганы их успехами, особенно мобилизованы, поэтому массово сдаются в плен.
- Кроме того, в Украине зафиксировали первого российского военного, которого Россия мобилизовала на фронт с 21 сентября. Оккупант сдался в плен украинским защитникам. Известно, что он "прослужил" в рядах русской армии всего 5 дней.
- В Украине запустили государственный проект "Хочу жить". Это горячая линия, на которую могут позвонить русские мобилизованные, чтобы сдаться. За первые недели работы поступило уже более 2 тысяч звонков от оккупантов относительно того, как сдаться в плен.
- Российскому президенту Владимиру Путину не очень нравится, что его военные, чтобы спасти жизнь сдаются в плен ВСУ. Поэтому он решил наказывать их за "добровольную сдачу в плен". За нарушение россиянам грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения.