Как отметили в сети, захватчики сдаются в плен и сами, и вместе с боевой техникой. Так, россиян, решивших обратиться на горячую линию "Хочу жить", уже насчитывается более 2 тысяч.

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Так, Украина – это правовое государство, где придерживаются Женевской конвенции. Следовательно, каждому, кто добровольно сложит оружие и сдастся, гарантирует соблюдение их прав согласно международному законодательству.

Иначе будут уничтожены все оккупанты, которые пришли на нашу землю убивать наш народ и захватывать нашу землю,

– справедливо подчеркнул пользователь твиттера.

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Проект "Хочу жить": как сдаться в плен

В Украине работает горячая линия проекта "Хочу жить" для российских военнослужащих, куда можно позвонить по телефону и сообщить о желании сдаться. Этот звонок – гарантированная возможность остаться в живых.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подчеркнул, что, скорее всего, мобилизованных россиян отправят в самые опасные участки фронта, поэтому им следует поторопиться и позаботиться о своей жизни.

Сдаться в плен Украины россияне могут, позвонив по номерам:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Горячая линия работает круглосуточно. Там россияне обсудят условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.

Обратите внимание! Также действует чат -бот в телеграме, с помощью которого можно сдаться в плен.

После этого на территории Украины мобилизованные должны связаться по указанным номерам с военными и сдаться в плен. При этом Украина обеспечит безопасный выход и оформит его как сдачу в плен в бою. Это сбережет все выплаты и льготы российских военнослужащих и защитит их от возможного уголовного преследования.

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Более того, это может сделать не только мобилизованный лично, но и его родственники или близкие. Так, Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что родственники уже активно звонят по телефону на горячие линии проекта даже тогда, когда их мужчины только получили повестки.

Также звонят по телефону родственники с территории квазиреспублик на Востоке Украины.

(Они – 24 канал) буквально плачут и говорят о том, что это не их выбор, о том, что их родственников, родных схватили на улице и без должной учебы и амуниции бросают на фронт. Они не хотят воевать,

– сообщил Андрей Юсов.

Что гарантирует Украина

Как сообщается в проекте "Хочу жить", Украина гарантирует соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Им будет предоставляться:

питание;

медицинское обслуживание;

юридическое сопровождение со стороны международных организаций;

связь с родными;

возможность обмена на украинских военнослужащих, находящихся в плену России.

О гарантиях россиянам, которые сдадутся в плен, также ранее говорил Владимир Зеленский. Так, он подчеркнул, что если пленные будут бояться возвращаться в Россию и сами не захотят обмена, Украина найдет способ обеспечить им это.

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Первый мобилизованный из Ростовской области России сдался в плен на 6-й день после объявления частичной мобилизации. Он дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться домой, но заблудился.

Также через 5 дней после получения повестки сдался житель Орска. На горячую линию проекта "Хочу жить" он позвонил еще из России.

17 сентября стало известно о случае, когда в украинский плен решил сдаться российский танкист. К украинским позициям он приехал вместе с танком.

Попадающие в плен российские военные порой осознают, что натворили и начинают помогать ВСУ. К примеру, сдают секретную информацию и сами предлагают копать окопы.

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