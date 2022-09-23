Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким. Он также обратился к оккупантам.
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Ким показал пополнение техники
Глава региона показал российский бронеавтомобиль "Тигр", который продали захватчики. По словам Кима, автомобиль не в лучшем состоянии, поскольку оккупанты чинили его с помощью крышки от кастрюли.
Это ничего. Мы его починим и отправим в бой,
– подчеркнул Ким.
Российский бронеавтомобиль "Тигр", проданный захватчиками: смотрите видео
Также он обратился к оккупантам относительно продажи их техники:
"Оккупанты, лучше не на "похоронные" покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живыми, вернуться домой и купить себе "Ладу", – сказал глава Николаевской ОВА.
Кроме того, Ким показал, что для наших защитников приобрели несколько дронов.
Ким показал новые дроны: смотрите видео
Напомним, что ранее Вооруженные Силы Украины получили в Харьковской области редкие трофеи россиян. Удалось захватить десятки танков и другую бронетехнику.
Кроме того, в Херсонской области ВСУ захватили российскую БМП-2М с новейшим вооружением. Теперь она будет уничтожать оккупантов.
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