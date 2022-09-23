Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також звернувся до окупантів.

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Кім показав поповнення техніки

Очільник регіону показав російський бронеавтомобіль "Тигр", який продали загарбники. За словами Кіма, автомобіль не в найкращому стані, оскільки окупанти лагодили його за допомогою кришки від каструлі.

Це нічого. Ми його полагодимо і відправимо в бій,

– наголосив Кім.

Російський бронеавтомобіль "Тигр", який продали загарбники: дивіться відео

Також він звернувся до окупантів стосовно продажу їхньої техніки:

"Окупанти, краще не на "похороні" купляти Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись додому та купити собі ту Ладу", – сказав очільник Миколаївської ОВА.

Крім того, Кім показав, що для наших захисників придбали декілька дронів.

Кім показав нові дрони: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Збройні Сили України здобули на Харківщині рідкісні трофеї росіян. Вдалося захопити десятки танків та іншої бронетехніки.

Крім того, на Херсонщині ЗСУ захопили російську БМП-2М з новітнім озброєнням. Тепер вона знищуватиме окупантів.

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