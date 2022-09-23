Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також звернувся до окупантів.
Важливо Ми йдемо вперед, – Кім про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Кім показав поповнення техніки
Очільник регіону показав російський бронеавтомобіль "Тигр", який продали загарбники. За словами Кіма, автомобіль не в найкращому стані, оскільки окупанти лагодили його за допомогою кришки від каструлі.
Це нічого. Ми його полагодимо і відправимо в бій,
– наголосив Кім.
Російський бронеавтомобіль "Тигр", який продали загарбники: дивіться відео
Також він звернувся до окупантів стосовно продажу їхньої техніки:
"Окупанти, краще не на "похороні" купляти Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись додому та купити собі ту Ладу", – сказав очільник Миколаївської ОВА.
Крім того, Кім показав, що для наших захисників придбали декілька дронів.
Кім показав нові дрони: дивіться відео
Нагадаємо, що раніше Збройні Сили України здобули на Харківщині рідкісні трофеї росіян. Вдалося захопити десятки танків та іншої бронетехніки.
Крім того, на Херсонщині ЗСУ захопили російську БМП-2М з новітнім озброєнням. Тепер вона знищуватиме окупантів.
Варте уваги – Віталій Кім спростував фейк про свою втечу: дивіться відео