Про це розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Лише за жовтень наші бійці деокупували на Херсонщині 29 населених пунктів.

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ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів

Янушевич розповів, що українські захисники вже звільнили 75 населених пунктів Херсонщини, зокрема:

Нововасилівку,

Новогригорівку,

Новокам'янку,

Червоне,

Любимівка,

Хрещенівка,

Золота Балка,

Українка,

Велика та Мала Олександрівки

Нововоскресенське та інші

Звільнення Херсонщини триває. Я, на жаль, не можу сказати більше, бо необхідно зберігати інформаційну тишу, але ми повинні з вами кожного дня чекати на гарні новини,

– додав голова ОВА.

Він зауважив, що ситуація у звільнених населених пунктах – жахлива. Там є дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитячих садків тощо. Також окупанти зруйнували лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водогони, котельні, насосні та інші об'єкти інфраструктури.

"Тому люди залишилися без води та світла. Нині ми з нашою командою відвідуємо населені пункти, які нещодавно були деокуповані. Завдання – поспілкуватися з місцевими жителями, з'ясувати точки болю з перших вуст і одразу приступити до налагодження нормальної, сталої життєдіяльності", – зазначив Янушевич.

За його словами, одним з найважливіших питань є відновлення світла. На декількох напрямках вже працюють бригади "Херсонобленерго".

Цікаво! Військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що 12 жовтня ЗСУ звільнили 5 населених пунктів. Наші захисники відвоювали у росіян вже 1170 квадратних кілометрів української землі. Завдяки цьому вони вирівняли лінію фронту, де раніше окупантів фактично взяли в котел.

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