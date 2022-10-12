Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. На його думку, росіяни розуміють, що довго їм затримуватися на окупованій території Херсонщини не вдасться.

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Він наголосив, що сьогоднішня інформація про те, що ФСБшникам дали "плани евакуацій" з окупованих територій це підтверджує.

5 жовтня була доведена інформація, що 12 мікроавтобусів з родинами ФСБшників виїхали з Нової Каховки до Криму. Така ж інформація є щодо Херсону – що ФСБшники вже почали евакуйовувати звідти свої родини,

– пояснив Хлань.

За його словами, стає зрозуміло, що вони отримують інструкції щодо евакуації, адже не зможуть утриматися тут надовго.

"ФСБшники вивозили мікроавтобусами з Нової Каховки свої родини разом з тим, що вони там накрали. Адже вони якраз більше займалися рейдерами та пограбуваннями", – запевнив депутат.

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Водночас, як зауважив Хлань, особовий склад російської армії зараз шукає способи, як здаватися в полон. "Адже для них не буде ніякого "плану евакуації". Тому єдиний шанс зберегти своє життя – це здатися в полон і поповнити обмінний фонд", – відповів він.

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