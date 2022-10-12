Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его мнению, россияне понимают, что долго задерживаться им на оккупированной территории Херсонской области не удастся.
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Он отметил, что сегодняшняя информация о том, что ФСБшникам дали "планы эвакуаций" с оккупированных территорий, это подтверждает.
5 октября была доказана информация, что 12 микроавтобусов с семьями ФСБшников выехали из Новой Каховки в Крым. Такая же информация относительно Херсона – что ФСБшники уже начали эвакуировать оттуда свои семьи,
– объяснил Хлань.
По его словам, становится ясно, что они получают инструкции по эвакуации, ведь не смогут удержаться здесь надолго.
"ФСБшники вывозили микроавтобусами из Новой Каховки свои семьи вместе с тем, что они там украли. Ведь они как раз больше занимались рейдерами и ограблениями", – заверил депутат.
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В то же время, как заметил Хлань, личный состав российской армии сейчас ищет способы, как сдаваться в плен. "Ведь для них не будет никакого "плана эвакуации". Поэтому единственный шанс сохранить свою жизнь – это сдаться в плен и пополнить обменный фонд", – ответил он.
ВСУ освобождают Херсонскую область: последние новости
- Вооруженные Силы Украины активно отвоевывают Херсонскую область и освобождают украинские города и села от российских оккупантов. В последние 10 дней наши защитники взяли под свой контроль уже 29 населенных пунктов области.
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подчеркнул, что 5 из этих населенных пунктов были освобождены сегодня, 12 октября.
- В общей сложности наши защитники отвоевали у россиян уже 1170 квадратных километров украинской земли. Благодаря этому они выровняли линию фронта, где раньше фактически взяли оккупантов в котел.
- Видя темпы украинских военных, россияне часто решают убегать от них. Бывают случаи, когда они бросают все, что имели, даже российскую технику. Так, наши военные обнаружили в Херсонской области целый заброшенный танковый батальон Т-62.
- Кроме того, ВСУ не дают расслабиться захватчикам и в оккупированных населенных пунктах. К примеру, утром 11 октября очередную поставку "хлопка" получили в Херсоне.