Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его мнению, россияне понимают, что долго задерживаться им на оккупированной территории Херсонской области не удастся.

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Он отметил, что сегодняшняя информация о том, что ФСБшникам дали "планы эвакуаций" с оккупированных территорий, это подтверждает.

5 октября была доказана информация, что 12 микроавтобусов с семьями ФСБшников выехали из Новой Каховки в Крым. Такая же информация относительно Херсона – что ФСБшники уже начали эвакуировать оттуда свои семьи,

– объяснил Хлань.

По его словам, становится ясно, что они получают инструкции по эвакуации, ведь не смогут удержаться здесь надолго.

"ФСБшники вывозили микроавтобусами из Новой Каховки свои семьи вместе с тем, что они там украли. Ведь они как раз больше занимались рейдерами и ограблениями", – заверил депутат.

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В то же время, как заметил Хлань, личный состав российской армии сейчас ищет способы, как сдаваться в плен. "Ведь для них не будет никакого "плана эвакуации". Поэтому единственный шанс сохранить свою жизнь – это сдаться в плен и пополнить обменный фонд", – ответил он.

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