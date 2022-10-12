Оккупанты намерены провести фейковые выборы в 2023 году. Всем понятно – кого назначат, того и выберут. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Придумали новую схему

По словам Молчанова, у россиян появилась новая удобная формула аннексии: "Херсонщина – это уже часть России. Но мы даем три года, чтобы ее интегрировать".

Это означает, что до сих пор нет российских судов, прокуратуры, адвокатов, каких-либо правоучредительных структур, комитета защиты матерей или уполномоченного по правам человека,

– подчеркнул активист из Херсона.

Да, это временно оккупированная территория даже в фактическом рассмотрении россиян. "Они понимают, что здесь есть 10 000 граждан России – и те ущербные. Их могут не пускать на территорию страны, ведь у них регистрация в Херсоне, и паспорт выдан непонятно кем", – заметил Молчанов.

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