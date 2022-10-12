Оккупанты намерены провести фейковые выборы в 2023 году. Всем понятно – кого назначат, того и выберут. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Придумали новую схему
По словам Молчанова, у россиян появилась новая удобная формула аннексии: "Херсонщина – это уже часть России. Но мы даем три года, чтобы ее интегрировать".
Это означает, что до сих пор нет российских судов, прокуратуры, адвокатов, каких-либо правоучредительных структур, комитета защиты матерей или уполномоченного по правам человека,
– подчеркнул активист из Херсона.
Да, это временно оккупированная территория даже в фактическом рассмотрении россиян. "Они понимают, что здесь есть 10 000 граждан России – и те ущербные. Их могут не пускать на территорию страны, ведь у них регистрация в Херсоне, и паспорт выдан непонятно кем", – заметил Молчанов.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В Херсонской области ВСУ активно освобождают города и села от российских оккупантов. В последние 10 дней наши защитники взяли под свой контроль уже 29 населенных пунктов области. Таким образом, наши защитники отвоевали уже 1170 квадратных километров украинской земли.
- Оккупанты в прямом смысле убегали от украинской армии, оставляя все. В частности, они бросили целый танковый батальон Т-62.
- Россияне продолжают терроризировать мирное население в Херсонской области. Захватчики планируют вывезти украинских детей на территорию своего государства, прикрываясь "оздоровлением".