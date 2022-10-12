Окупанти мають намір провести фейкові вибори у 2023 році. Усім зрозуміло – кого призначать, того й оберуть. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
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Вигадали нову схему
За словами Молчанова, у росіян з'явилася нова зручна формула анексії: "Херсонщина – це вже частина Росії. Але ми даємо 3 роки, щоб її інтегрувати".
Це означає, що досі немає російських судів, прокуратури, адвокатів, будь-яких правоустановчих структур, комітету захисту матерів чи уповноваженого з прав людини,
– наголосив активіст з Херсона.
Так, це тимчасово окупована територія навіть у фактичному розгляді росіян. "Вони розуміють, що тут є 10 000 громадян Росії – і ті неповноцінні. Їх можуть не пускати на територію країни, адже у них реєстрація у Херсоні, і паспорт виданий незрозуміло ким", – зауважив Молчанов.
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Ситуація на Херсонщині: останні новини
- На Херсонщині ЗСУ активно звільняють міста та села від російських окупантів. За останні 10 днів наші захисники взяли під свій контроль вже 29 населених пунктів області. Таким чином наші захисники відвоювали вже 1170 квадратних кілометрів української землі.
- Окупанти в прямому сенсі тікали від української армії, залишаючи усе. Зокрема, вони кинули цілий танковий батальйон Т-62.
- Росіяни продовжують тероризувати мирне населення на у Херсонській області. Загарбники планують вивезти українських дітей на територію своєї держави, прикриваючись "оздоровленням".