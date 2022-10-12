Окупанти мають намір провести фейкові вибори у 2023 році. Усім зрозуміло – кого призначать, того й оберуть. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

До теми Лінія фронту вирівнялася, ЗСУ підходять до боїв за Берислав: Хлань пояснив, чому це важливо

Вигадали нову схему

За словами Молчанова, у росіян з'явилася нова зручна формула анексії: "Херсонщина – це вже частина Росії. Але ми даємо 3 роки, щоб її інтегрувати".

Це означає, що досі немає російських судів, прокуратури, адвокатів, будь-яких правоустановчих структур, комітету захисту матерів чи уповноваженого з прав людини,

– наголосив активіст з Херсона.

Так, це тимчасово окупована територія навіть у фактичному розгляді росіян. "Вони розуміють, що тут є 10 000 громадян Росії – і ті неповноцінні. Їх можуть не пускати на територію країни, адже у них реєстрація у Херсоні, і паспорт виданий незрозуміло ким", – зауважив Молчанов.

Колаборанти Херсона в паніці / Найнижча каста у війську Путіна / Що на правому березі: дивіться відео

Ситуація на Херсонщині: останні новини