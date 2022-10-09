Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни планують вивезти на свої землі 30 тисяч українців. Серед них є багато дітей.

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Викрадення херсонських дітей росіянами

Фактично вивезення неповнолітніх херсонців у Росію є викраденням. За словами Соболевського, загарбники не дозволять потім повернутися цим дітям додому.

Дітей, яких окупаційна влада вивозить нібито на оздоровлення до Росії, окупанти можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання,

– написав депутат Херсонської облради.

Чиновник зазначив, що це відбувається через те, що Збройні Сили продовжують контрнаступ на Херсон. Це реалістичний сценарій, тому що з кожним днем збільшується площа звільнених територій. У планах окупантів вивезти загалом до 30 тисяч жителів області.

Куди везуть "оздоровлювати" юних херсонців

На своєму телеграм-каналі журналіст Костянтин Риженко з'ясував, що українських дітей везуть в напрямку Криму.

Що з'ясувалось. Дійсно за останній тиждень багато дітей поїхали у Крим. З Олешок є інформація про декілька десятків автобусів, які вивозили дітей у напрямку Криму. Діти їдуть в Артек, Євпаторію, Феодосію. Кажуть, що до 21 жовтня,

– написав журналіст.

Риженко припустив, що загалом Росія може викрасти понад 1200 дітей. З кожної школи їдуть від 14 до 100 малих херсонців.

Також він зазначив, що люди, що пересуваються водою, декілька разів бачили катери, які заповнені дітьми. В одному кораблику може бути від 400 до 600 осіб.

Зверніть увагу! Риженко повідомив, що з джерел у Кремлі він дізнався, що Росія у такий спосіб планує вивезти в Крим близько 5 000 дітей.

Для чого Росія краде дітей

Як і Соболевський, журналіст Риженко написав, що окупанти вивозять неповнолітніх через контрнаступ ЗСУ. Очікується, що українська армія скоро звільнить Херсон, а діти залишаться в окупованому Криму.

Обуреним батькам нічого не залишиться робити, як їхати на півострів, щоб забрати своїх дітей. Російська пропаганда буде показувати це, як приїзд біженців, що втікають зі звільненого Херсона від "київського режиму укрорейха".

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Раніше головний гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо заявив, що Краснодарський край, Ставропілля та тимчасово окупований Крим готові прийняти до 30 тисяч людей з Херсона на своїх територіях. Окрім дітей, у списках люди похилого віку.

Контрнаступ на Херсон

Нагадаємо, очільника пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк озвучила, скільки територій на Херсонщині звільнили українські солдати. За її словами, 1170 квадратних кілометрів Херсонської області під контролем української влади від початку контрнаступу.

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