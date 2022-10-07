Українська армія успішно просувається на Херсонському напрямку. Ворог змушений відступати з захоплених територій.

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Які населені пункти вдалося відвоювати

У 128 окремій гірсько-штурмовій "Закарпатській" бригаді повідомили, що воїнам удалося звільнити низку населених пунктів в Херсонській області. Мовиться про Біляївку, Хрещенівку, Українку, Ленінське, Шевченківку та Петрівку. Тепер вони знову під українськими прапорами.

Селища, які стали підконтрольними ЗСУ на карті / скриншот із DeepState

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 жовтня ділився здобутками героїв ЗСУ на Сході та Півдні. Зокрема глава держави згадував й деякі з перелічених сіл.

Деокуповані селища Херсонщини: дивіться світлини

Бійці наголосили, що крок за кроком вони просуваються вперед. "Далі більше!", – додали вони.

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Контрнаступ на Херсонщині: актуальні новини

  • У Херсонській області вороги зазнають нищівної поразки. Українські військові з блискавичною швидкістю звільняють населені пункти.
  • 4 жовтня стало відомо про деокупацію Старосілля, Великої Олександрівки, Давидового Броду, Блакитного, Новодмитрівки, Нововоскресенська, Новомиколаївки, Новопетрівки та Дудчан.
  • Також ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку та Любимівку. Тепер там майорять українські прапори.

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