Українська армія успішно просувається на Херсонському напрямку. Ворог змушений відступати з захоплених територій.

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Які населені пункти вдалося відвоювати

У 128 окремій гірсько-штурмовій "Закарпатській" бригаді повідомили, що воїнам удалося звільнити низку населених пунктів в Херсонській області. Мовиться про Біляївку, Хрещенівку, Українку, Ленінське, Шевченківку та Петрівку. Тепер вони знову під українськими прапорами.

Селища, які стали підконтрольними ЗСУ на карті / скриншот із DeepState

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 жовтня ділився здобутками героїв ЗСУ на Сході та Півдні. Зокрема глава держави згадував й деякі з перелічених сіл.

Деокуповані селища Херсонщини: дивіться світлини

Бійці наголосили, що крок за кроком вони просуваються вперед. "Далі більше!", – додали вони.

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У Херсонській області вороги зазнають нищівної поразки. Українські військові з блискавичною швидкістю звільняють населені пункти.

4 жовтня стало відомо про деокупацію Старосілля, Великої Олександрівки, Давидового Броду, Блакитного, Новодмитрівки, Нововоскресенська, Новомиколаївки, Новопетрівки та Дудчан.

Також ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку та Любимівку. Тепер там майорять українські прапори.

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