Український лідер заявив, що 4 жовтня є хороші новини з передової, а також – з дипломатичного фронту. Українська армія здійснює на Півдні дуже швидкий та потужний рух.

Зауважте ЗСУ назвали 8 населених пунктів Херсонщини, в яких вже добре закріпились українські війська

Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом,

– заявив президент.

Зокрема, герої ЗСУ зільнили від окупантів та стабілізували такі населені пункти на Херсонщині:

Любимівка;

Хрещенівка;

Золота Балка;

Біляївка, Українка;

Велика й Мала Олександрівки;

Давидів Брід.

Зеленський наголосив, що це – далеко не повний перелік. Українські воїни не зупиняються. Окупантів виженуть з усіх територій України.

Президент розповів про боротьбу на дипломатичному фронті

Український лідер 4 жовтня провів телефонну розмову з прем'єром Індії. Президент розповів про ситуацію на передовій та успіхи ЗСУ. Також Зеленський представив погляд України на нещодавні ескалаційні кроки Росії. Зеленський наголосив, що саме Кремль робить абсолютно все, аби війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів.

На різні українські пропозиції зупинити агресію та звільнити нашу територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом. І це загроза для будь-якої держави в будь-якій частині світу,

– заявив Зеленський.

Також український лідер провів предметну розмову з Джорджею Мелоні. Політики обговорили, як іще збільшити нашу міждержавну співпрацю та як посилити наші можливості – і України, і Італії.

Зеленський подякував Італії за потужні пакети оборонної підтримки та запросив Мелоні до Києва.

