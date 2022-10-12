Это позволило выровнять линию фронта, чтобы подойти к Бериславу, что важно стратегически. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Какие населенные пункты освободили

Так, появилась информация, что Вооруженные силы Украины окончательно озвучили об освобождении еще 5 населенных пунктов в Бериславском районе:

Нововасилевка,

Новогригоровка,

Новая Каменка,

Трифоновка,

Червоное.

Эти населенные пункты фактически выравнивают линию фронта и позволяют защитникам Украины подойти к боям за Берислав и пригород Берислава.

Почему это важно

Берислав известен тем, что это город, который выходит к контролю над дамбой Каховской ГЭС на правом берегу Днепра,

– отметил Сергей Хлань.

Именно в этом городе оккупанты обустроили временные переправы через шлюз Каховской ГЭС, а потому хоть и не в полном объеме, но могут там перебрасывать вооружение и усиливать свои группировки. Более того, неподалеку от Новой Каховки они соорудили альтернативные переправы.

Именно поэтому контроль над Бериславом и выход на дамбу Каховской ГЭС стратегически важен.

Обратите внимание! По словам депутата Херсонского областного совета, Вооруженные силы Украины фактически вплотную уже подошли к контролю над этими территориями.

Контрнаступление на Юге: последние новости

12 октября стало известно, что на Юге украинские защитники уничтожили по меньшей мере 4 ударных вертолета оккупантов за 18 минут. Это стало возможным благодаря нашим зенитным ракетным подразделениям на Юге.

Также за сутки ВСУ на Юге нанесли 9 авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславском и Николаевском районах. А также уничтожили склад оккупантов возле Дудчан.

Российские оккупанты бегут с занятых позиций. Так, спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров показал видео, на котором зафиксировали целый танковый батальон Т-62. Его российские захватчики спешно бросили в Херсонской области.

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