Ситуация на Юге остается напряженной, но контролируемой. Об этом сообщили в ОК "Юг".

К теме Уничтожены С-300 и сотни оккупантов: в Генштабе рассказали о результатах ударов по враждебным целям

Какая обстановка на Юге

Наши воины достигают успехов по освобождению Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.

Враг усиленно проводит воздушную разведку вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и только что освобожденных территориях. Также продолжает обстрелы наших позиций и тыловых территорий, не отказывается и от техногенного шантажа.

Так, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, оккупанты силами до взвода при поддержке танка пытались контратаковать наши позиции в районе Ищенко вблизи лесополос. В итоге под огневым поражением захватчики понесли потери и отступили.

Дважды парами ударных К-52, дважды ударным дроном и еще раз парой штурмовиков Су-25 враг атаковал наши позиции. Без потерь. Еще два раза парами штурмовиков Су-25 – атаковал недавно высвободившиеся села на правом берегу Днепра,

– отметили в ведомстве.

Как ВСУ уничтожают врага

Наши защитники нанесли 9 авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславщине и Николаевском районе.

Также наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено:

23 оккупанта;

грузовой и бронированный автомобиль;

ударный БпЛА типа "Шахид";

склад боеприпасов неподалеку от Дудчан;

пункт управления и узел связи в районе Суханово.

Кроме того, существенно повреждены 2️ вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и БТР.

В Черном море 12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма, из них 2 надводных носителя "Калибров" (а это 16 ракет) и 3 больших десантных корабля.

Оккупанты терпят большие потери в Украине

9 октября в районе Белозерки Херсонской области ВСУ уничтожили около 15 единиц техники оккупантов.

Кроме того, 10 октября в районе Берислава удалось поразить ангар с военной техникой захватчиков.

В течение 11 октября ВСУ сбили более 30 воздушных целей.

Также авиация ВСУ в течение 11 октября нанесла 2 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники врага.

8 октября украинская авиация нанесла 15 авиаударов по оккупантам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 360 огневых задач по ПВО врага, 3 районам сосредоточения живой силы и техники и опорному пункту в Бериславском районе.

Достойно внимания – ВСУ уничтожили базу оккупантов в Херсоне: смотрите видео