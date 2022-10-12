Ситуація на Півдні залишається напруженою, але контрольованою. Про це повідомили в ОК "Південь".
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Яка обстановка на Півдні
Наші воїни мають успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур.
Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Також продовжує обстріли наших позицій та тилових територій, не цурається й техногенного шантажу.
Так, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, й по південних регіонах, окупанти силами до взводу за підтримки танку намагалися контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу лісосмуг. У підсумку під вогневим ураженням загарбники зазнали втрат та відступили.
Двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном і ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції. Без втрат. Ще два рази парами штурмовиків Су-25 – атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра,
– зазначили у відомстві.
Як ЗСУ нищать ворога
Наші захисники нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.
Також наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено:
- 23 окупанти;
- вантажний і броньований автомобіль;
- ударний БпЛА типу "Шахед";
- склад боєприпасів неподалік Дудчан;
- пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.
Окрім цього, суттєво пошкоджено 2️ ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.
У Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму, з них 2 надводних носії "Калібрів" (а це 16 ракет) та 3 великих десантних кораблі.
Окупанти зазнають великих втрат в Україні
- 9 жовтня у районі Білозерки, що на Херсонщині, ЗСУ знищили близько 15 одиниць техніки окупантів.
- Крім того, 10 жовтня у районі Берислава вдалося уразити ангар з військовою технікою загарбників.
- Протягом 11 жовтня ЗСУ збили понад 30 повітряних цілей.
- Також авіація ЗСУ протягом 11 жовтня завдала 2 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки ворога.
- 8 жовтня українська авіація завдала 15 авіаударів по окупантах, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 360 вогневих завдань по ППО ворога, 3 районах зосередження живої сили та техніки та опорному пункту в Бериславському районі.
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