Ситуація на Півдні залишається напруженою, але контрольованою. Про це повідомили в ОК "Південь".

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Яка обстановка на Півдні

Наші воїни мають успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур.

Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Також продовжує обстріли наших позицій та тилових територій, не цурається й техногенного шантажу.

Так, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, й по південних регіонах, окупанти силами до взводу за підтримки танку намагалися контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу лісосмуг. У підсумку під вогневим ураженням загарбники зазнали втрат та відступили.

Двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном і ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції. Без втрат. Ще два рази парами штурмовиків Су-25 – атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра,

– зазначили у відомстві.

Як ЗСУ нищать ворога

Наші захисники нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

Також наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено:

23 окупанти;

вантажний і броньований автомобіль;

ударний БпЛА типу "Шахед";

склад боєприпасів неподалік Дудчан;

пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.

Окрім цього, суттєво пошкоджено 2️ ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.

У Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму, з них 2 надводних носії "Калібрів" (а це 16 ракет) та 3 великих десантних кораблі.

Окупанти зазнають великих втрат в Україні

9 жовтня у районі Білозерки, що на Херсонщині, ЗСУ знищили близько 15 одиниць техніки окупантів.

Крім того, 10 жовтня у районі Берислава вдалося уразити ангар з військовою технікою загарбників.

Протягом 11 жовтня ЗСУ збили понад 30 повітряних цілей.

Також авіація ЗСУ протягом 11 жовтня завдала 2 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки ворога.

8 жовтня українська авіація завдала 15 авіаударів по окупантах, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 360 вогневих завдань по ППО ворога, 3 районах зосередження живої сили та техніки та опорному пункту в Бериславському районі.

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