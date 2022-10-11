Відповідну інформацію повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 18 годину 11 жовтня. Також там повідомили, що наша авіація завдала 2 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

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ЗСУ вдарили по окупантах: ворог втратив техніку та особовий склад

Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області,

– повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За їхніми даними, знищено до 100 окупантів та орієнтовно 30 одиниць озброєння та військової техніки. Окрім того, ракетні війська і артилерія вразили:

один пункт ворожого управління;

дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки;

п'ять систем протиповітряної оборони;

чотири склади з боєприпасами.

Генштаб повідомив ситуацію на фронті

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ані мобілізація, ані перекидання резервів не дають росіянам можливості здолати супротив ЗСУ.

Ба більше, 100 мобілізованих ворогів почали бунтувати на полігоні східного військового округу. Їх не влаштовує низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання.

Ба більше, протягом 11 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Миколаївка,

Соледар,

Бахмутське,

Бахмут,

Майорськ,

а також Первомайське.

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