Соответствующую информацию сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 18 часов 11 октября. Также там сообщили, что наша авиация нанесла 2 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

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ВСУ ударили по оккупантам: враг потерял технику и личный состав

Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области,

– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По их данным, уничтожено до 100 оккупантов и ориентировочно 30 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили:

один пункт вражеского управления;

девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

пять систем противовоздушной обороны;

четыре склада с боеприпасами.

Генштаб сообщил ситуацию на фронте

В Генштабе ВСУ сообщили, что ни мобилизация, ни перекидывание резервов не дают россиянам возможности преодолеть ВСУ.

Более того, 100 мобилизованных врагов начали бунтовать на полигоне восточного военного округа. Их не устраивает низкий уровень обеспечения, несоблюдение санитарных норм, ненадлежащее питание и отсутствие нормальных условий проживания.

Более того, в течение 11 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Николаевка,

Соледар,

Бахмутское,

Бахмут,

Майорск,

а также Первомайское.

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