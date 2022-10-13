Через контрнаступ ЗСУ росіяни вже почали готуватися до вуличних боїв в обласному центрі. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

Читайте також Три роки на "інтеграцію" Херсонщини: Росія вигадала нову форму анексії

За його словами, росіяни намагаються укріпити свої позиції.

Окупанти давно почали будувати фортифікаційні споруди біля самого Херсона. Зараз йде чергова хвиля. Хоча росіяни розуміють, що втриматися на правому березі Дніпра у них немає жодної можливості,

– сказав Хлань.

"Путін віддав наказ втриматися за будь-яку ціну"

Як зазначив військовослужбовець ЗСУ, якби не хворобливий амбіційний наказ Путіна, то "ЗСУ вже давно могли б зачистити правобережжя Херсонщини".

Путін понад місяць тому наказав своїм військовим втриматися на Правобережжі Херсонщини за будь-яку ціну. Хоча йому доповідали, що надалі утримувати цю територію та сам Херсон недоцільно, тому що це потягне за собою великі втрати,

– розповів депутат Херсонської облради.

Однак, за його словами, Путіну байдуже на втрати, адже у регіон підвозять нових "мобіків".

Зверніть увагу Маса "мобіків": у населених пунктах Херсонщини росіян більше, ніж місцевих

"Мобіки" разом зі старими кадрами масово вирушають на "концерт Кобзона". Зокрема, 13 вересня ЗСУ відпрацювали по позиціях ворога у селі Токарівка, де знищили до 150 "мобіків", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

У Херсоні почалася "тиха евакуація"

За словами Хланя, росіяни бояться наступу ЗСУ, тому евакуюють з окупованої території Херсонщини свої родини.

Зокрема, за інформацією української розвідки, з Нової Каховки відбувалося відправлення автобусів з родинами російських військовослужбовців.

Також у Херсоні почалася "тиха евакуація". Навіть колаборант Стрємоусов записує щоденні відео вже чомусь не на фоні Антонівського мосту, а з якогось підвалу. Вже в нього все не так оптимістично,

– зауважив депутат Херсонської облради.

ЗСУ продовжують наступ на Херсонщині

Хлань додав, що окупанти намагаються рапортувати про те, що зупиняють наступ українських військових.

Однак є просування наших військ. ЗСУ тиснуть у районі Давидового Броду, також починають розсікати угруповання противника і біля Посад-Покровського,

– сказав він.

Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що всі намагання утриматися від Берислава та контролювати греблю Каховської ГЕС окупантам абсолютно не допоможуть.

Окупанти будують переправи через Дніпро

Водночас російські загарбники не полишають спроб налагодити постачання між правим та лівим берегом Дніпра. Для цього біля греблі Каховської ГЕС та Антонівського мосту окупанти зводять альтернативні переправи, використовують понтони, пороми, баржі.

Росіяни вперто це роблять. Наші ЗСУ тримають ці ділянки під вогневим контролем, але окупанти все одно перекидають на правий берег певні ресурси. Звісно, не в повному обсязі,

– зазначив Хлань.

Яке найважливіше завдання стоїть перед ЗСУ

Він додав, що зараз для росіян має найбільше стратегічне значення гребля Каховської ГЕС.

За словами депутата Херсонської облради, окупанти зробили на греблі в районі шлюзу 2 перекидних мости і навіть частково засипали шлюз для того, щоб зробити його проїзним. Також поряд облаштували понтонно-поромні переправи.

Зараз гребля Каховської ГЕС і взяття її під контроль є найбільшим стратегічним завданням для ЗСУ. Це навіть важливіше, ніж Антонівський міст та Антонівські переправи,

– наголосив Хлань.

Сергій Хлань розповів про істерику окупантів на Херсонщині: дивіться відео

Ситуація на Херсонщині: коротко