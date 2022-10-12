Навіщо росіянам іранські інструктори

Зважаючи на те, що у Росії понабирали мобілізованих без жодного досвіду та знань, їм справді потрібні якісь інструктори, щоб навчити їх бодай чомусь. Про це 24 каналу розказав волонтер, військовий та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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За його словами, за час повномасштабної війни українські військові завдали Росії величезних кадрових втрат. Зокрема мова йде і про офіцерів та командувачів, які могли б бути інструкторами. Саме тому росіяни радо приймають іранців.

Вони (російські офіцери – 24 канал) просто випарувались під час вибухів, а зараз банально немає тих інструкторів, які будуть вчити контрактників та інших керувати цими засобами, тому вони змушені звернутися до Ірану,

– пояснив Макарук.

Однак іранцям, як і всім, хто співпрацює з окупантами, в Україні несолодко.

"Побажаємо першим пацанам, які з Ірану приїхали сюди, гарної подорожі до їхнього шайтана, оскільки вони злетіли в повітря на Херсонщині, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони", – зауважив він.

Чи є нові мобілізовані на фронті

Макарук розповів, що "чмобіки", як називають тих, хто підпав під часткову мобілізацію в Росії, вже є майже на всіх напрямках фронту – Херсонському, Запорізькому, Донецькому, а також їх виловлюють і у Харківській області.

Він наголосив, що свіжонабрані вояки являють собою швидше біомасу, яку загнали в Україну на забій. Вони кардинально відрізняються від тих військових, з якими ЗСУ воювали у лютому – березні 2022 року, і які все одно загинули на нашій землі.

Представник InformNapalm підкреслив, що якщо хтось сподівається, що ці мобілізовані зможуть вижити, за кілька місяців чого навчитися і стати супервоїнами, то цього не станеться.

"По-перше, не виживуть, а по-друге, не навчаться", – підсумував Макарук.

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