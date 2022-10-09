Зокрема один з окупантів, який потрапив в полон, вважає, що краще сидіти в тюрмі, ніж лежати мертвим у землі в Україні.

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Що розповів полонений окупант

Російський загарбник з Іжевська, який зголосився на війну добровольцем, був на фронті рівно 12 днів і сам здався в полон з побратимами після того, як його позиції оточили ЗСУ.

13 вересня прибув до Міллерова, здався в полон 25 вересня, воював 12 днів,

– розповів слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.

Він розповів, що на полі бою творилось "щось незрозуміле" – повинні були їхати в одну сторону, тобто в Донецьку область, а потрапили у засідку українських військ у Харківській області.

Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод "поклали" за 1 хвилину.

Вони перестріляли цілий взвод за 1 хвилину. За 1 хвилину загинуло 20 людей!,

– бідкається окупант.

Навчання тривало 2 дні

Окупант розповів, що курси молодого бійця тривали 2 дні. Все, що вони робили – лежали на дивані, постріляли трохи по стовпах і відправились на фронт. Також чоловік пояснив, що танкісти так масово здаються у полон з технікою, бо їх навчають всього 10 днів й вони банально не знають, що їм робити. Такі ж там гранатометники, мінометники.

А ось побачивши українських бійців, російські загарбники не побачили ніяких нацистів та найманців. Але ЗСУ були навчені та озброєні нормально – з раціями, тепловиками та приладами нічного бачення.

Росіянин розповів, що якщо повернеться в Росію, то одразу напише відмову, щоб його знову не відправили воювати. Він вважає, що "краще у в'язниці сидіти живим, ніж в українській землі лежати мертвим".

Довідка. Російські військові можуть самі здатися в полон й зберегти собі життя. Гаряча лінія: +380665803498, +380931192984.

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