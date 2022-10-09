В частности один из оккупантов, который попал в плен, считает, что лучше сидеть в тюрьме, чем лежать мертвым в земле в Украине.

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Что рассказал пленный оккупант

Российский захватчик из Ижевска, согласившийся на войну добровольцем, был на фронте ровно 12 дней и сам сдался в плен с собратьями после того, как его позиции оцепили ВСУ.

13 сентября прибыл в Миллеров, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней,

– рассказал следователям СБУ житель Удмуртской республики.

Он рассказал, что на поле боя творилось "нечто непонятное" – должны были ехать в одну сторону, то есть в Донецкую область, а попали в засаду украинских войск в Харьковской области.

Он шокирован тем, как умело украинские защитники уничтожают российских солдат и говорит, что его взвод "уложили" за 1 минуту.

Они перестреляли целый взвод через 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!,

– жалуется оккупант.

Обучение продолжалось 2 дня

Оккупант рассказал, что курсы молодого бойца длились 2 дня. Все, что они делали, лежали на диване, постреляли немного по столбам и отправились на фронт. Также мужчина объяснил, что танкисты так массово сдаются в плен с техникой, потому что их обучают всего 10 дней, и они банально не знают, что им делать. Такие там гранатометчики, минометчики.

А вот, увидев украинских бойцов, российские захватчики не увидели никаких нацистов и наемников. Но ВСУ были обучены и вооружены нормально – с рациями, тепловиками и приборами ночного видения.

Россиянин рассказал, что если вернется в Россию, сразу напишет отказ, чтобы его снова не отправили воевать. Он считает, что "лучше в тюрьме сидеть в живых, чем в украинской земле лежать мертвым".

Справка. Российские военные могут сами сдаться в плен и сохранить себе жизнь. Горячая линия: +380665803498, +380931192984.

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