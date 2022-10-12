Зачем россиянам иранские инструкторы

Учитывая, что в России набрали мобилизованных без опыта и знаний, им действительно нужны какие-то инструкторы, чтобы научить их хотя бы чему-то. Об этом 24 каналу рассказал волонтер, военный и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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По его словам, за время полномасштабной войны украинские военные нанесли России огромные кадровые потери. В частности, речь идет и об офицерах и командующих, которые могли бы быть инструкторами. Именно поэтому россияне с радостью принимают иранцев.

Они (российские офицеры – 24 канал) просто испарились при взрывах, а сейчас банально нет тех инструкторов, которые будут учить контрактников и других управлять этими средствами, поэтому они вынуждены обратиться к Ирану,

– объяснил Макарук.

Однако иранцам, как и всем сотрудничающим с оккупантами, в Украине несладко.

"Пожелаем первым пацанам, которые из Ирана приехали сюда, счастливой дороги к их сатане, поскольку они взлетели в воздух в Херсонской области, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны", – отметил он.

Есть ли новые мобилизованные на фронте

Макарук рассказал, что "чмобики", как называют тех, кто подвергся частичной мобилизации в России, уже почти на всех направлениях фронта – Херсонском, Запорожском, Донецком, а также их вылавливают и в Харьковской области.

Он подчеркнул, что свеженабранные вояки представляют скорее биомассу, которую загнали в Украину на убой. Они кардинально отличаются от тех военных, с которыми ВСУ воевали в феврале – марте 2022 года, и которые все равно погибли на нашей земле.

Представитель InformNapalm подчеркнул, что если кто-то надеется, что эти мобилизованные смогут выжить, через несколько месяцев чему-то научиться и стать супервоинами, то этого не произойдет.

"Во-первых, не выживут, а во-вторых, не научатся", – подытожил Макарук.

Михаил Макарук об иранских инструкторах для российской армии: смотрите видео

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