Иран направил своих инструкторов в помощь России
Они должны научить россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск шахидов по украинским городам, в частности, по Николаеву и Одессе.
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Базируются иранцы в помещениях, которые захватили оккупанты. Отмечают, что инструкторы уже приехали в поселки Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкои (Крым).
Поэтому, несмотря на возражения Ирана относительно поставок дронов, которые регулярно применяют против украинцев, они помогают России, в частности, отправляют своих людей, чтобы обучать их воинов.
Опасность иранских дронов
ВСУ достаточно успешно удается ликвидировать иранские "шахиды". Однако, кроме дополнительных хлопот для наших военных, у иранских аппаратов две опасные характеристики.
- несут мощные боеприпасы – речь идет о почти 50 килограммах взрывчатки. Поэтому при попадании в цель возникает сильная взрывная волна.
- летят низко над поверхностью земли, поэтому их довольно тяжело "поймать".
Больше об опасности иранских дронов: смотреть видео
Иран отрицает поставки дронов
Россия приобрела у Ирана дроны-камикадзе, хотя и Тегеран это полностью отрицает. В частности, представитель иранского МИД Насер Канани подчеркнул, что у подобных обвинений нет никаких оснований.
Впрочем, оккупанты начали активно использовать эти беспилотники на Юге, а затем и использовали в Запорожье, Харькове и Белой Церкви.
Последние атаки дронами-камикадзе
- Что касается последних атак россиян "шахидами", то буквально вчера, 11 октября, они пытались атаковать Хмельницкую область. Вражеский летательный аппарат удалось сбить силам ПВО.
- В тот же день два иранских дрона нанесли удар по Ладыжинской ТЭС.
- Более того, россияне продолжают перебрасывать на территорию Беларуси дроны-камикадзе Shahed-136. И говорят, что увеличат их количество в ближайшее время до 40-ти.