В перспективе производство такого вида дронов может развернуться до промышленных масштабов. Об этом 24 каналу рассказал волонтер, глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула.

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Притула отметил, что закупка дронов-камикадзе – "новая страница" для волонтеров.

"Украина производит очень хорошие БпЛА-разведчики. Мы все слышали и знали о PD-1, PD-2, "Аисте", "Фурии" и "Валькирии" и т.д. История с дронами-камикадзе – это новая страница. Они также прошли определенные этапы с момента разработки до момента прохождения испытаний и лицензирования, в том числе и боеприпасов", – пояснил благотворитель.

По его мнению, дело волонтеров сегодня – регулярно покупать то, что продают производители.

Я думаю, что увеличение производства повлияет на уменьшение себестоимости этих дронов и позволит большим фондам покупать их в промышленных масштабах. Сейчас мы понимаем, что их будет меньше, но с точки зрения технических характеристик они гораздо круче, чем более примитивные "шахиды", которые называют "воздушными мопедами".

– указал благотворитель.

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Он убежден, что за последнее время производители провели "хорошую работу" по доработке связи дронов.

"Так, этот дрон не полетит на 1000 километров, но благодаря хорошей связи, он устойчив к РЭБ и может отрабатывать по тем целям, которые расположены на расстоянии до 25 – 30 километров от линии фронта", – подчеркнул Притула.

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По его словам, далее производство таких дронов для нужд ВСУ может увеличиться.

"Но все должны также понимать, что в современных условиях Украины, когда мы регулярно подвергаемся регулярным ракетным обстрелам, это очень непростая задача достаточно рискованная. Чтобы не подставляться под ракетный удар, производители будут очень быстро маневрировать, чтобы не было сосредоточено производство в одном месте", – резюмировал волонтер.

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