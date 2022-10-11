У перспективі виробництво такого виду дронів може розгорнутися до промислових масштабів. Про це 24 каналу розповів волонтер, очільник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула.

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Притула зазначив, що закупівля дронів-камікадзе є "новою сторінкою" для волонтерів.

"Україна виробляє дуже хороші БпЛА-розвідники. Ми всі чули та знали про PD-1, PD-2, "Лелеку", "Фурію" та "Валькірію" тощо. Історія з дронами-камікадзе – це нова сторінка. Вони також пройшли певні етапи від моменту розробки до моменту проходження випробувань та ліцензування, зокрема й боєприпасів", – пояснив благодійник.

На його думку, справа волонтерів сьогодні – регулярно купувати те, що продають виробники.

Я думаю, що збільшення виробництва вплине на зменшення собівартості цих дронів і дозволить великим фондам купувати їх в промислових масштабах. Зараз ми розуміємо, що їх буде менше, але з точки зору технічних характеристик вони набагато крутіші, ніж найбільш примітивні "шахеди", які називають "повітряними мопедами",

– вказав благодійник.

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Він переконаний, що за останній час виробники провели "хорошу роботу" над доопрацюванням зв'язку дронів.

"Так, цей дрон не полетить на 1000 кілометрів, але завдяки хорошому зв'язку, він є стійким до РЕБ і може відпрацьовувати по тих цілях, що розташовані на відстані до 25 – 30 кілометрів від лінії фронту", – підкреслив Притула.

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За його словами, далі виробництво таких дронів для потреб ЗСУ може збільшитись.

"Але всі мають також розуміти, що в сучасних умовах України, коли ми регулярно піддаємось регулярним ракетним обстрілам, це дуже непросте завдання й достатньо ризиковане. Щоб не підставлятися під ракетний удар, виробники будуть дуже швидко маневрувати, щоб не було зосереджене виробництво в одному місці", – резюмував волонтер.

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