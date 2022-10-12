Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, насамперед "чмобіками" насичують лівобережжя Херсонщини. Але й на правому березі вже досить багато цього контингенту.

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В деяких селах, таких як Милове чи Борозеньке, "чмобіків" вже більше, ніж було місцевих жителів до війни. За попередніми даними, в обох селах перебуває по 2,5 тисячі російських окупантів.

"Чмобіки" – найнижчі в касті російських окупантів

Як наголошує Молчанов, у перехопленнях розмов постійно чутно, що навіть мобілізовані з ОРДЛО, які пів року вже перебувають на Херсонщині, відгукуються про "чмобіків" як про "гарматне м'ясо" без жодної бойової цінності.

"Чмобіки" – найнижча каста на Херсонському напрямку. До них ставляться як до непотребу, який надсилають, щоб вони загинули. Коли російська кадрова армія відступає, то на "діри" кидають або донецьких, або "чмобіків",

– зазначив Молчанов.

Найвище над усіма російськими окупантами розташовані росгвардійці, серед яких перебувають кадирівці. Вони сидять переважно під Бериславом та Херсоном і погрожують розстрілами, якщо хтось відмовиться їхати на фронт чи тікає з нього. На думку Молчанова, зокрема через цю причину фронт окупантів на правобережжі ще тримається.

Як багато "чмобіків" зараз на Херсонщині – розповідає Молчанов: дивіться відео

ЗСУ шокували окупантів на Півдні

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українські захисники 12 жовтня знищили 4 ударних вертольоти (найімовірніше Ка-52 – 24 канал) всього лиш за 18 хвилин. Постаралися зенітні ракетні підрозділи на Півдні.

Ворожі "пташки" вдалося уразити з 8:40 по 8:58. Вони намагалися вести вогневу підтримку наземних угруповань. За попередніми даними, один вертоліт впав на звільнену від окупантів територію, ще три – за лінією фронту.