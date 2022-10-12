Про це 24 каналу розповів народний депутат та військовослужбовець ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, що ворог прагне зробити Берислав стратегічним містом і полегшити собі доступ до Каховської ГЕС.

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"Ми бачимо, що окупанти використовують понтонні переправи через шлюз греблі Каховської ГЕС, щоб продовжити перекидати техніку та озброєння", – каже Хлань.

Саме гребля Каховської ГЕС – стратегічно важлива для ворога і місто Берислав потрібне росіянам для того, щоб контролювати цю переправу,

– додає він.

За словами Сергія Хланя, як би не намагались росіяни, вони розуміють, що довго затриматися на окупованій Херсонщині, вони не зможуть. А інформація про те, що ФСБ-шникам надали плани евакуації з окупованих територій, тільки це засвідчує.

Детальніше про ситуацію на територіях тимчасово окупованої Херсонщини: дивіться відео

Росіяни атакують Південь України щодня

Повітряні Сили України продовжують ліквідовувати ворожі цілі. 12 жовтня лише за 18 хвилин збили щонайменше 4 ударних вертольоти (імовірно Ка-52) окупантів. Це стало можливим завдяки українським зенітним ракетним підрозділам на Півдні.

Ворожа техніка здійснювала вогневу підтримку наземних окупаційних військ.

Крім того, російські військові зранку 11 жовтня намагалися іранськими дронами атакувати Одещину та Миколаївщину. Та відразу 8 дронів ворога були збиті.