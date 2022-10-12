Об этом 24 каналу рассказал народный депутат и военнослужащий ТрО Сергей Хлань. Он также отметил, что враг стремится сделать Берислав стратегическим городом и облегчить доступ к Каховской ГЭС.

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"Мы видим, что оккупанты используют понтонные переправы через шлюз плотины Каховской ГЭС, чтобы продолжить перекидывать технику и вооружение", — говорит Хлань.

Именно дамба Каховской ГЭС – стратегически важная для врага и город Берислав нужен россиянам для того, чтобы контролировать эту переправу.

– добавляет он.

По словам Сергея Хланя, как бы ни пытались россияне, они понимают, что долго задержаться на оккупированной части Херсонской области, они не смогут. А информация о том, что ФСБ-шникам предоставили планы эвакуации с оккупированных территорий, только это подтверждает.

Детальнее о ситуации на территориях временно оккупированной Херсонской области: смотрите видео

Россияне атакуют Юг Украины каждый день

Воздушные Силы Украины продолжают ликвидировать вражеские цели. 12 октября всего за 18 минут сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета (вероятно Ка-52) оккупантов. Это стало возможным благодаря украинским зенитным ракетным подразделениям на Юге.

Вражеская техника осуществляла огневую поддержку наземных оккупационных войск.

Кроме того, российские военные с утра 11 октября пытались иранскими дронами атаковать Одесскую и Николаевскую области. Но сразу 8 дронов врага были сбиты.