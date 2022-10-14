Об этом рассказал военный эксперт и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он рассказал, что военное руководство России в Херсонской области пытается пополнять боевые порядки российской армии.

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Россия бросает мобилизованных на два направления

По словам Арестовича, из-за ударов украинской авиации и артиллерии Россия теряет немало военных, поэтому уже посылает на фронт недавно мобилизованных.

Мобилизированных нагнали достаточно большое количество. Уже тысячами измеряется. В общей сложности уже мобилизовано около 10 тысяч. Возможно, уже даже больше, потому что их ежедневно прибывает достаточно много,

– сказал советник руководителя ОП.

Как рассказал Арестович, благодаря мобилизованным Россия пытается усилить свои группировки на Херсонском и Сватовском направлениях фронта.

"Это две основные зоны боевых действий, там и создается боевая плотность", – объяснил эксперт.

Арестович информирует, что многие мобилизованные уже погибли или ранены, а также попали в украинский плен.

Речь идет о десятках. В Россию уже пришли первые гробы. Есть уже много мобилизованных в плену, человек 20 – не меньше,

– резюмировал советник главы ОП.

В России подтвердили гибель "мобиков" под Херсоном

Власти Челябинской области России подтвердили гибель военных, отправленных на войну в Украине. Это первое официальное заявление кафиров о потерях так называемых "мобиков".

В российском военкомате подтвердили информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных в рамках так называемой частичной мобилизации.

Сообщается, что погибших российских военных сразу после мобилизации без всякой подготовки бросили на передовую в Херсонской области.

Как известно, Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. В ряды вооруженных сил Россию официально планируют мобилизовать 300 тысяч военных. И, по данным СМИ, мобилизовать могут более 1 миллиона россиян.

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