От "Киев за три дня" до реанимации советских танков за три года

Согласно заявлению депутата Госдумы Гурулева, 103-й танкоремонтный завод получил заказы на восстановление и модернизацию 800 старых советских танков Т-62 в течение трех лет.

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Заявляется, что все танки получат тепловизионные прицелы и дополнительную навесную защиту. Раньше на танки Т-62М тепловизоры не устанавливали.

Репортаж с завода показывает, что процесс обновления танков будет длительным, поскольку комплектующие для него придется частично производить, выполнять значительный объем восстановительных работ. Виден двигатель, явно хранившийся без надлежащих условий.

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Мобилизированным не хватает железа

Россия не имеет ресурсов и технологий для ведения войны преимущественно высокоточным оружием, поэтому готовит к восстановлению все запасы танковых корпусов для ведения войны мобилизационной армией со старым, но массовым оружием.

Это связано с высокими потерями танков во время агрессии, поставки новых танков не могут покрыть потери, для вооружения мобилизованных войск нужно массовое оружие.

Количеству российского железа Украина должна противопоставить исключительно качество. Качество управления и применения высокоточного вооружения и средств разведки, прежде всего.

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