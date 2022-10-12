Від "Київ за три дні" до реанімації радянських танків за три роки

Згідно із заявою депутата Держдуми Гурулєва, 103-й танкоремонтний завод отримав замовлення на відновлення та модернізацію 800 старих радянських танків Т-62 протягом трьох років.

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Заявляється, ніби усі танки отримають тепловізійні приціли та додатковий навісний захист. Раніше на танки Т-62М тепловізори не встановлювали.

Репортаж зі заводу показує, що процес відновлення танків буде тривалим, оскільки комплектуючі для нього доведеться частково виробляти, виконувати значний обсяг відновлювальних робіт. Видно двигун, який явно зберігався без належних умов.

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Мобілізованим бракує заліза

Росія не має ресурсів та технологій для ведення війни переважно високоточною зброєю, тому готує до відновлення усі наявні запаси танкових корпусів для ведення війни мобілізаційною армією зі старою, але масовою зброєю.

Це пов'язано з високими втратами танків під час агресії, поставки нових танків не можуть покрити втрати, для озброєння мобілізованих військ треба масова зброя.

Кількості російського заліза Україна має протиставити винятково якість. Якість управління та застосування високоточного озброєння та засобів розвідки, перш за все.

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