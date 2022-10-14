Критика россиянами военного руководства растет

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал сообщения российских милблоггеров и ситуацию с мобилизацией в России. По всей видимости, промахи Российского Минобороны будут дорого стоить Путину.

Внимание Кремль умаляет проблемы обеспечения мобилизованных, и это будет иметь последствия: анализ ISW

Так, российские военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

В гибели мобилизованных обвиняют командиров

К слову, обвиняют они в этом командующего 58 общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зуско. Мол, он отдал приказал о немедленном перебрасывании без какой-либо предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области. В Сватово они попали под обстрел.

Родственникам мобилизованных удалось обнаружить половину полка в больнице в Белгородской области.

Более того, российские блоггеры прогнозируют, что к концу зимы армия агрессора России потеряет 10 тысяч мобилизованных.

Новая критика военных блоггеров показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют сменить высокопоставленных должностных лиц и командиров,

– говорится в отчете.

Мобилизированных просто бросают, как мясо

Аналитики пришли к выводу, что Минобороны России не создало надлежащих условий для интеграции и контроля над отправкой мобилизованных на передовую.

Сообщается, что российские военные подразделения распределяют мобилизованных мужчин между разными подразделениями, без должного учета их дислокации на передовой, из-за чего семьи жалуются военному руководству.

Российские военные чиновники также продолжают назначать людей с предыдущим военным опытом в подразделения, не соответствующие их специальности.

Важно! Постоянство таких жалоб подтверждает оценку ISW, что мобилизационная кампания не приведет к появлению достаточного количества боеспособного российского персонала, чтобы повлиять на ход войны в краткосрочной перспективе.

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