Критика росіян військового керівництва зростає

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував повідомлення російських мілблогерів та ситуацію на з мобілізацією в Росії. Очевидно, промахи Російського Міноборони будуть дорого коштувати Путіну.

Увага Кремль применшує проблеми забезпечення мобілізованих, і це матиме наслідки: аналіз ISW

Так, російські військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

У загибелі мобілізованих звинувачують командирів

До слова, звинувачують вони у цьому командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зусько. Мовляв, він наказав про негайне перекидання без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області. У Сватове вони потрапили під обстріл.

Родичам мобілізованих вдалося знайти половину полку у лікарні у Білгородській області.

Ба більше, російські блогери прогнозують, що до кінця зими армія агресорки Росії втратить 10 тисяч мобілізованих.

Нова критика військових блогерів показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів,

– йдеться у звіті.

Мобілізованих просто кидають, як м'ясо

Аналітики дійшли висновку, що Міноборони Росії не створило належних умов для інтеграції та контролю за відправкою мобілізованих на передову.

Повідомляється, що російські військові підрозділи розподіляють мобілізованих чоловіків між різними підрозділами, без належного обліку їх дислокації на передовій, через що родини скаржаться військовому керівництву.

Російські військові чиновники також продовжують призначати людей з попереднім військовим досвідом у підрозділи, які не відповідають їхньому фаху.

Важливо! Постійність таких скарг підтверджує оцінку ISW, що мобілізаційна кампанія не призведе до появи достатньої кількості боєздатного російського персоналу, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі.

Більше про мобілізацію з російської казарми: дивитись відео