Російські вояки не мають навіть мила

Про це йдеться в актуальному звіті аналітиків Інституту вивченні війни (ISW). Вони зауважили, що російські солдати надто багато скаржаться на брак базових речей, таких як спідня білизна, туалетний папір і мило.

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Для них відсутність базових речей – це сувора реальність війни. Тривале применшення цих проблем російським Міноборони може ще більше знизити ефективність мобілізаційних зусиль Росії,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони Росії продовжують стверджувати, що всі мобілізовані військовослужбовці отримують сучасне спорядження, засоби захисту, медичне, тактичне спорядження, відповідну польову форму, аптечки.

Військових неабияк дратує така невідповідність реальній ситуації.

Ситуація з технічним забезпеченням теж не дуже

Також в ISW зауважили, що російські сили, ймовірно, відчувають нестачу передової техніки. Зокрема, вони додають, що російські мілблогери вимушені створити краудфандингову ініціативу з надання російським солдатам інших засобів, таких як транспортні засоби, тепловізори, безпілотні літальні апарати (БПЛА) та обладнання зв'язку на рівні батальйонів і бригад.

Така ж ситуація і з сучасним обладнанням – його не вистачає.

Ба більше, в російському Генштабі запевняють, що строковиків не змушуватимуть брати участь у "спеціальній воєнній операції". Вони вважають, що нібито після мобілізації всі повернуться додому. Мовиться про громадян Росії віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі.

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