Наприклад, жителям Воронежа повістки роздають вчителі. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Як російські вчителі роздають повістки

Наприкінці вересня освітянка вручила "запрошення до військкомату" одній з жительок міста. Вже незабаром, 10 жовтня, жінка отримала похоронку.

Цікаво, що Воронеж – не єдине місто, де таким способом мобілізують громадян держави-агресорки. Про це пишуть і самі російські ЗМІ.

На опублікованому відео вчителі діляться, що просто закинути повістку у поштову скриньку не можна. Мовляв, треба вручити в руки, і через дві години призовники мають бути у військкоматі.

Ми не забираємо людей. Ми вчителі. Нам дали повістки в примусовому порядку,

– запевняють педагоги.

Також освітянки поскаржилися, що двері їм не відчинили та намагалися дізнатися, де перебувають призовники. Обурена сусідка також зазначила, що повістки прийшли роздавати о 23 годині. Буквально за кілька хвилин ще одна група вчителів прийшла вже до її квартири, аби забрати сина. Жінка зазначила, що він на роботі, однак за повістку розписалася.

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Російські вчителі скаржаться, що їх заставили роздавати повістки: дивіться відео

"Успішна" мобілізація в Росії: втеча ухилянтів та голодні, "голі" і сумні бійці

У Москві співробітники опечатують квартири, де живу призовники. На двері ліплять аркуші паперу – запрошення терміново звернутися до військкомату.

Повістки виписують на кордонах Росії з Грузією, Естонією та Фінляндією. Там навіть встановили мобільні військкомати.

Новомобілізованим не вистачає ані їжі, ані, ліків, ані спальних мішків. Про зарплату і не мовиться.

На значні труднощі скаржився і військовий комісар центрального та сеймського округів Ігарь Ясько. За його словами 27 вересня зі 170 повісток вручили лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

У Москві вручили повістку чоловіку з інвалідністю, аутизмом та шизофренією.

Мінприроди Росії запропонувало звільнити від мобілізації збирачів сміття та водіїв сміттєвозів. А російські спортивні центри просять про відстрочку для тренерів та інструкторів.

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