К примеру, жителям Воронежа повестки раздают учителя. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

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Как российские учителя раздают повестки

В конце сентября педагог вручила "приглашение в военкомат" одной из жительниц города. Уже вскоре, 10 октября, женщина получила похоронку.

Интересно, что Воронеж – не единственный город, где таким способом мобилизуют граждан государства-агрессора. Об этом пишут и сами российские СМИ.

На опубликованном видео учителя делятся, что просто забросить повестку в почтовый ящик нельзя. Якобы надо вручить в руки, и через два часа призывники должны быть в военкомате.

Мы не забираем людей. Мы учителя. Нам дали повестки в принудительном порядке,

– уверяют педагоги.

Также педагоги пожаловались, что дверь им не открыли и пытались узнать, где находятся призывники. Возмущенная соседка также отметила, что повестки пришли раздавать в 23 часа. Буквально через несколько минут еще одна группа учителей пришла уже в ее квартиру, чтобы забрать сына. Женщина отметила, что он на работе, но за повестку расписалась.

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Российские учителя жалуются, что их заставили раздавать повестки: смотрите видео

"Успешная" мобилизация в России: бегство уклонистов и голодные, "голые" и грустные бойцы

В Москве сотрудники опечатывают квартиры, где живут призывники. На дверь лепят листы бумаги – приглашение срочно обратиться в военкомат.

Повестки выписывают на границах России с Грузией, Эстонией и Финляндией. Там даже установили мобильные военкоматы.

Новомобилизованным не хватает ни еды, ни лекарств, ни спальных мешков. О зарплате и не говорится.

На значительные трудности жаловался и военный комиссар центрального и сеймского округов Игорь Ясько. По его словам, 27 сентября из 170 повесток вручили только 16, а 28 сентября из 180 – 10.

В Москве вручили повестку мужчине с инвалидностью, аутизмом и шизофренией.

Минприроды России предложило освободить от мобилизации сборщиков мусора и водителей мусоровозов. А российские спортивные центры просят об отсрочке для тренеров и инструкторов.

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